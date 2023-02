Associazione Fratres, c’è sangue per tutti Aiutaci a mantenere costanti le donazioni

Quest’anno abbiamo partecipato a un progetto promosso dalla Fratres, che prevedeva la realizzazione di cartelloni e poesie con l’intento di incoraggiare le persone a donare il sangue. L’organizzazione ha realizzato una mostra usando questi cartelloni. Ci siamo divisi in diversi gruppi e ognuno ha creato una poesia o una filastrocca e anche un disegno, secondo la nostra fantasia. Abbiamo partecipato all’iniziativa per incoraggiare le persone a donare e per invitare più gente possibile ad aiutare il prossimo. Nel mondo ci sono moltissime persone che hanno bisogno del sangue e abbiamo voluto mandare questo messaggio. Dobbiamo fare tutto ciò che possiamo per aiutare chi è in difficoltà, perché, se non lo faremo noi, chi lo farà al nostro posto? Noi ragazzi non possiamo fare tanto perché dovremmo avere minimo 18 anni per donare, ma presto saremo grandi …

Questa è una delle nostre poesie:

Negli alberi scorre la linfa,

la nostra linfa cos’è?

La nostra linfa è il sangue

nostra fonte di vitalità e felicità!

E perchè non diffonderla?

Tutti dobbiamo essere felici, infatti

tutti dobbiamo donare ; questo è

il nostro modo per diventare dei SUPEREROI!