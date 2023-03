"Associazione di Chiti quanti aiuti pubblici?"

Un’interrogazione sull’Associazione Centro Storico Città di Siena, presieduta da David Chiti, neo assessore al Bilancio dopo l’addio di Fazzi. È quella presentata dal consigliere Pd, Bruno Valentini che chiede lumi al sindaco sulle autorizzazioni necessarie all’erogazione dei suoi servizi. "L’associazione – spiega Valentini – ha in corso un’attività di fornitura di servizi ai senesi, tramite uffici nei quartieri di San Miniato ed Isola d’Arbia riguardanti Caf, Equitalia, agenzia per il lavoro, formazione, sicurezza, assistenza per la locazione, smart card, stranieri, colf e badanti. Secondo il loro sito – aggiunge – alcuni servizi offerti sono a titolo gratuito e per altri è previsto un ticket, non meglio specificato. L’associazione si presenta come ‘soggetto di emanazione pubblica che ha ricevuto l’incarico ed il sostegno del Comune di Siena per intervenire sulle problematiche dei quartieri periferici’. Si chiede al sindaco se non ritenga improprio che l’Associazione Centro Storico si definisca società di emanazione pubblica".

Valentini chiede poi se il Comune ha fornito incarichi e sostegni economici come ad esempio la disponibilità di locali di proprietà comunale, specificando se ha messo in atto procedure di pubblicizzazione di tali opportunità ‘erga omnes’, ma anche se non ritiene anomalo che un Comune possa avvantaggiare un’associazione che pubblicizza l’offerta di una varietà in concorrenza con le attività di altri soggetti imprenditoriali.