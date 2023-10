Assistente per anziani in cooperativa a Gaiole

Dal centro per l’impiego di Siena

1 OSS – Cooperativa di Gaiole in Chianti cerca oss o assistente di base in residenza per anziani. Possesso attestato oss o assistente di base patente B ed auto. Contratto a tempo determinato trasformabile a tempo indeterminato con orario part time di 33 ore settimanali a turnazione anche notturna. Contattare Emanuela Adalberti 3500495701 o e.adalberti@idealcoop.com. si- 200118

1 TIROCINANTE – Azienda vinicola cerca tirocinante cantiniere per operazioni in vendemmia e svinatura, confezionamento vino. E’ necessaria l’iscrizione ad un centro impiego della Regione Toscana, gradita età 1830 anni. Gradito titolo di studio attinente conoscenze di base informatiche gradite conoscenze della lingua inglese. Tirocinio di 6 mesi con orario part time di 30 ore settimanali. Per tutte le informazioni e le candidature, contattare Monia Monaci 0577835534 info@collosorbo.com. si- 200271