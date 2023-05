Assessori dei partiti contro il sindaco "Amareggiati dalle sue parole"

L’espressione sarà anche abusata, ma come poche altre volte calzante: a Palazzo pubblico volano gli stracci. Le anime della maggioranza arrivano a fine mandato in preda a una plateale spaccatura. E al di là delle punzecchiature via social, si rincorrono anche le note ufficiali a certificare un livello di alta tensione. "Boicottare De Mossi è un conto, boicottare Siena è tutta un’altra cosa. Adesso però parlo io!", aveva affermato un paio di giorni fa il sindaco, con riferimento nemmeno troppo velato alle divisioni della sua maggioranza.

Ieri è arrivata una risposta dagli assessori dei partiti di centrodestra (Clio Biondi Santi, Andrea Corsi, Michele Capitani e Silvia Buzzichelli) che si definiscono "fortemente amareggiati e delusi dalle parole di De Mossi. Abbiamo lavorato, e lo faremo sempre, per dare ai senesi risposte e soluzioni concrete".

Citati alcuni esempi, dai progetti legati al Pnrr, alla variante per le Scotte, alle attività giovanili. "Abbiamo preferito questo metodo ai proclami, alle finte dirette facebook o alle passeggiate estemporanee nei cantieri", affermano gli assessori con evidente riferimento al sindaco. "Il nostro impegno – affermano – proseguirà con Nicoletta Fabio sindaco. De Mossi ha fatto la sua scelta: ha preferito un vecchio modo di intendere la politica e che molto male ha fatto alla città, invece che dare fiducia ad una nuova classe di amministratori. Il rinnovamento che Siena si aspetta può completarsi solo con Nicoletta Fabio".

Dalla lista De Mossi, che appoggia Massimo Castagnini, vengono respinti "alcuni attacchi nei confronti della gestione dell’istruzione al Comune da liste di estrema sinistra e del centrodestra. Il centrodestra in particolare risponde alle illazioni di un candidato sindaco di estrema sinistra che critica l’invio da parte della direzione istruzione e nuove generazioni dell’aggiornamento di una brochure, già presente fin dai tempi dell’assessore Tarquini (giunta Valentini), che nulla ha a che vedere con la propaganda elettorale". Per la lista, "si tratta solo di un pretesto per sferrare un attacco alla lista De Mossi e al sindaco uscente. La presa di distanza ovviamente non si è verificata quando si è trattato di approvare o avallare scelte politiche e nomine nel loro interesse".