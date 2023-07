Assemblee nelle Contrade Comune: nomine

Mentre si susseguono le assemblee nelle Contrade che hanno corso a luglio – giovedì sera c’è stata quella nell’Istrice e nella Giraffa, oltre che nell’Aquila ma anche nella Torre, lunedì 17 tocca al Nicchio – il Comune si muove in vista dell’Assunta.

E mette a posto tutte le caselline delle nomine,

dopo aver indicato le regole per l’iscrizione alla previsita.

Deliberate infatti giovedì pomeriggio dalla giunta comunale, le nomine per il prossimo Palio del 16 agosto.

I Deputati della Festa scelti sono Vincenzo Mittica (Valdimontone), Stefano Cambiaggi (Nicchio) e Paolo Betti (Civetta). Gli ispettori di pista sono Umberto Bartalucci (Lupa), Luciano Salvini (Onda) e Paolo Lorenzini (Selva).

Giudici della vincita sono stati nominati Giovanni Alfonsi (Leocorno), Luca Petrangeli (Lupa), Alessandro Del Porro (Selva). Confermato già domenica dai capitani al momento dell’estrazione a sorte il mossiere Bartolo Ambrosione, così come il Maestro di Campo Riccardo Frosini.

Intanto la Selva continua a divertirsi ed esce con il Drappellone di Roberto Di Jullo (vedi le foto in alto) ricordando che tutti gli altri devono andare a letto perché ha vinto Vallepiatta con Tittia e Violenta da Clodia. La Selva non correndo ad agosto ha tutto il tempo per preparare, formate le commissioni, la festa della vittoria a fine settembre.