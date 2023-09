Assemblee famiglie prima dell'anno scolastico: al Roncalli di Poggibonsi

All’istituto di istruzione superiore ’Roncalli’ di Poggibonsi partono le assemblee per le famiglie delle classi prime. Fino a mercoledì in programma appuntamenti in vista dell’inizio del nuovo anno scolastico. Un’occasione per conoscere i docenti, l’organizzazione, le pratiche didattiche, fare il punto sulle attività.

La prima assemblea si è svolta venerdì, per costruzioni ambiente e territorio, elettronica, meccanica. Notevole l’affluenza di genitori e figli.

La seconda, oggi alle 17, riguarda l’indirizzo scolastico economico e turismo. Mercoledì alle 17 l’ultima per il liceo scientifico delle scienze applicate.

Fabrizio Calabrese