Assemblee, Cene e Tessere, Tutto quello che C'è da Sapere per la Settimana di Siena

· AQUILA

– Sabato 12 agosto alle 19 in prima e alle 19,15 in seconda convocazione, nella sala delle assemblee, è convocata l’assemblea generale con il seguente ordine del giorno: Comunicazioni Onorando Priore, Varie ed eventuali.

· GIRAFFA

– La vendita delle tessere per la cena della prova generale sarà effettuata in Segreteria dalle 21,30 alle 23,30 oggi e domani.

– Oggi ‘Apericena nella Stalla’ dalle 19,30.

– Domani panini e hot dog in piazzetta in attesa delle Prove di Notte dalle 21.

– Sabato 12 agosto Cena del Capitano in Piazza Provenzano.

– Domenica 13 agosto Trippa in attesa dell’Assegnazione, Pranzo dell’Assegnazione in società, Cenino in Provenzano.

– Lunedì 14 agosto Pranzo di Pesce. Cenino in Provenzano. Per apericena, panini e pranzi: prenotarsi entro il giorno prima tramite App, Sdg o mail ([email protected]) o contattando Chiara Doretti. Per prenotazione e acquisto tessere per i cenini tramite Appsdg o mail a o e-mail ([email protected]) o contattando Chiara Doretti entro oggi alle 21.

– Le tessere e gli abbonamenti dovranno assolutamente essere acquistati e ritirati nei seguenti orari: oggi 21,30- 23,30 e domani 21,30-23,30 nei locali della società in piazza Provenzano.

· NICCHIO

– Festa Titolare in onore del Santo Patrono San Gaetano Thiene. – Sabato 12 alle 9 colazione dei cittini e omaggio ai defunti nei cimiteri cittadini, alle 10 omaggio all’altare di San Gaetano in Duomo, alle 17 cerimonia dei sedicenni, alle 19,15 ricevimento della Signoria, alle 19,20 Solenne Mattutino, alle 20,45 cena nel Rione.

– Domenica 13 alle 7,50 partenza della Comparsa con rientro previsto per le 12,30, alle 15,30 partenza pomeridiana della Comparsa con ingresso in Piazza previsto per le 18,15. Alle 20 ritrovo in Piazza del Campo dopo la prova per il rientro, alle 21,30 cena nel Rione.

· ONDA

– Oggi serata ‘tutto fritto’, domani cena a base di pesce con la cucina dell’Osteria di Castelvecchio. In alternativa, è possibile mangiare pastasciutta e brace. Il cenino in programma il 12 si svolgerà per la strada, in via Dupré, così come tutti i cenini dal 13 al 15 agosto.

– Le tessere e gli abbonamenti per i cenini del 13, 14 e 15 agosto saranno in vendita: fino adomani, dalle 18 alle 19,30 nei Giardini, il 12 agosto in via Dupré dalle 18 alle 19,30 e il 13 e 14 agosto, sempre in via Dupré dalle 10,30 alle 12 e dalle 17 alle 18,15. Per prenotarsi alle cene fino al 12 agosto è possibile utilizzare OndApp e, per ogni ulteriore informazione, contattare Giancarlo Monari. Tutte le info su www.contradacapitanadellonda.com.

· PANTERA

– Le tessere per la cena della Prova Generale saranno in vendita da domani a lunedì 14 agosto, dalle 21,30 alle 23,30. Il giorno 11 agosto, alle 20, gli addetti alla vendita apporranno alla porta il foglio dove segnarsi per l’ordine di chiamata per l’acquisto.

· TARTUCA

– Domani alle 22 in prima e alle 22,30 in seconda convocazione è indetta l’assemblea generale

della Contrada. Odg: Comunicazioni dell’On.do Priore, Comunicazione del Capitano, Varie ed eventuali.

