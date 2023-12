Assemblea studenti con finale a sopresa

È salito alle cronache nazionali il Liceo ‘Volta’ di Colle, dove era in programma un’assemblea organizzata dagli studenti sulla questione israelo-palestinese. Era invitato anche il console onorario di Israele per la Toscana, Emilia-Romagna e Lombardia, Marco Carrai, che però ha lasciato l’assemblea, dopo aver constatato che come relatore era presente Karem Rohana, attivista palestinese. Gli ospiti oltre a loro due erano Alessandra Veronese, professoressa all’Università di Pisa di storia ebraica, Fulvio Grimaldi, giornalista ed inviato di guerra e come moderatori Samuela Marconcini, docente di storia ebraica (ieri assente) e Stefano Fusi, referente cooperazione internazionale Usl. È previsto per oggi un incontro tra gli studenti, ovvero del comitato studentesco, per confrontarsi su quanto accaduto.