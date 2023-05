Assemblea pubblica con il sindaco Donati

Si svolgerà il 19 maggio, l’assemblea pubblica della frazione colligiana Campiglia dei Foci con il sindaco Alessandro Donati, inizialmente programmata per il 12 maggio nel quadro del tour del primo cittadino nei circoli organizzato dal Pd e poi rinviata per la concomitanza della visita a Siena della segretaria nazionale del partito Elly Schlein. Nessun cambiamento, invece, per quanto riguarda orario e luogo e l’incontro si svolgerà alle 21.15 nei locali del circolo Pd locale in via Giotto. Come tutte le precedenti, anche l’assemblea di Campiglia verterà sulle principali questioni riguardanti la frazione.