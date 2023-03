Assemblea ordinaria del gruppo ‘Fratres’

Importante momento associativo per il Gruppo Donatori di Sangue ‘Fratres’ di Poggibonsi. Il presidente Giovanni Forconi annuncia che martedì 28 marzo è in programma l’assemblea ordinaria. Nei locali della Misericordia, in Via Volta, alle 18,30 ci sarà una prima convocazione dell’assemblea, seguita alle 19,00 da una seconda convocazione. Ricco l’ordine del giorno: in scaletta l’approvazione del bilancio riferito all’anno 2022 e varie ed eventuali. Ricordiamo che il locale Gruppo Donatori di Sangue "Fratres" è uno dei più numerosi della Toscana e tra i più attivi.

Fabrizio Calabrese