Assemblea ordinaria Bilanci e intitolazione in ricordo di Lello

La Polisportiva Mens Sana 1871 comunica che sabato 29 aprile alle 8 in prima convocazione e martedì 30 maggio alle 18 in seconda, presso la palestra Pesciolini, in via Sclavo 12, si svolgerà l’assemblea ordinaria. I punti che verranno discussi all’ordine del giorno riguarderanno il bilancio consuntivo 2022, l’approvazione del bilancio preventivo 2023, la determinazione delle quote sociali per l’anno 202320424, la discussione dei risultati ottenuti dalle sezioni della Polisportiva Mens Sana 1871 e l’intitolazione di una stanza della Polisportiva a Raffaello Ginanneschi, socio prematuramente scomparso. Ogni socio è invitato a partecipare.