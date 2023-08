Assemblea Generale della Contrada, Odg Comunicazioni, Palio e Varie ed Eventuali

· AQUILA

– Oggi alle 21,15 in prima e alle 21,30 in seconda convocazioneassemblea generale. Odg: Comunicazioni Onorando Priore, Relazione Palio 16 agosto 2023, Varie ed eventuali.

· BRUCO

– Martedì 5 settembre alle 21 Assemblea del popolo alle 21 in prima e alle 21,30 in seconda convocazione. Odg: Lettura e approvazione del verbale della riunione precedente, Comunicazioni dell’On.do Rettore, Relazione Palio, Varie ed eventuali.

· CHIOCCIOLA

– Lunedì 4 settembre alle 21 in prima convocazione ed alle 21,30 in seconda convocazione nei locali della società San Marco si terrà l’Assemblea Generale con il seguente odg: Comunicazioni dell’On.do Priore, Relazione morale e finanziaria del capitano Palii 2023, Varie ed eventuali.

· GIRAFFA

– Domani alle 21,30 nella Sala delle Vittorie, è convocata l’Assemblea Generale con il seguente ordine del giorno: Relazione morale e finanziaria della Carriera del 16 Agosto 2023, Varie ed eventuali.

· LUPA

– Festa Titolare In onore di San Rocco Confessore.

– Domani alle 18 Conferenza nel Cappellone di san Rocco dal titolo: ‘Quando a Fonte Nuova c’era il mare’, alle 19,30 Cerimonia di ingresso in Contrada dei diciottenni, alle 20,30 Cena alle Fonti e a seguire Palio dei Barberoni.

– Sabato 2 settembre alle 11 Onoranze ai defunti nei cimiteri del Laterino, Misericordia e Osservanza, alle 16 Giro di onoranze ai lupaioli nel territorio della Contrada. Itinerario: partenza da via Pian d’ovile, via Beccafumi, via Lippo Memmi, viale Mazzini, via Don Minzoni, via Garibaldi, via Stufa Secca, via Vallerozzi, via Montanini e Piazza del Monte e infine rientro da via Vallerozzi. Alle 18 Battesimo contradaiolo, alle 20 Solenne Mattutino, alle 21 Cena alle Fonti e a seguire Palio dei cittini e Palio dei Barberoni.

– Domenica 3 settembre alle 8,30 Partenza della comparsa per il giro di onoranze alle Consorelle, alle 15,30 Partenza pomeridiana della comparsa per il proseguo del giro. Alle 19,15 Rientro da Piazza del Campo. Alle 20,30 Cena del Rientro - Palio dei barberi.

· PANTERA

– Domenica 3 Settembre alle 7 S. Messa - prima della partenza del Giro.

– Festa Titolare

– Oggi alle 17 nella sala delle vittorie consegna di 4 borse di studio in onore di Marco Frati e Francesco Pepi, alle 18,30 nella sala delle vittorie cerimonia dei Sedicenni.

– Sabato 2 settembre alle 10,30 Onoranze ai Contradaioli defunti nei cimiteri cittadini, alle 15,30 Omaggio ai Contradaioli residenti nel Rione, alle 18,15 Battesimo contradaiolo alla Fontanina, alle 20 Solenne Mattutino nella Chiesa di San Niccolò al Carmine, alle 20,45 Cena ed intrattenimenti.

– Domenica 3 settembre giro di omaggio alle consorelle ed alle autorità, alle 20,30 cena.

· TARTUCA

– Oggi alle 21 in prima e alle 21,30 in seconda convocazione è indetta in società l’assemblea generale della contrada. Ordine del giorno: Comunicazioni del priore, Relazione del capitano per il Palio di Agosto e relazione finanziaria anno 2023, Varie ed eventuali.

· TORRE

– Oggi alle 21,30 in prima ed alle 21,45 in seconda convocazione, assemblea generale con il seguente ordine del giorno: Comunicazioni Onorando Priore, Relazione del Capitano ai sensi dell’art. 35 comma 9 dello Statuto, Varie ed eventuali.