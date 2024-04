Assemblea annuale dei ‘Figli del lavoro’

Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023 con le relative deliberazioni. È il tema all’ordine del giorno per l’assemblea annuale dei soci della Cooperativa I Figli del lavoro di Staggia Senese con sede in via Romana.

I soci sono convocati per il 29 aprile alle 13 in prima convocazione e il 21 maggio alle 21, presso la Sala del circolo Bar Italia, per discutere l’ordine del giorno. La Cooperativa I figli del lavoro è un punto di riferimento a Staggia Senese per tante persone che risiedono sul territorio. Con cadenza annuale, nel periodo di primavera, ha luogo l’assemblea dei soci per esaminare gli aspetti principali che caratterizzano la vita sociale di questa istituzione.