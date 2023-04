Assemblea annuale de ‘I figli del lavoro’

A Staggia Senese è in programma l’annuale assemblea dei soci della Cooperativa I figli del lavoro, ente che ha sede a Staggia in via Romana, 106. Appuntamento, in prima convocazione, il 30 aprile alle ore 13 e in seconda convocazione martedì 23 maggio nello spazio retrostante lo stesso negozio staggese, per discutere e deliberare in merito ai vari temi inseriti all’ordine del giorno. In particolare, come si spiega dalla Società cooperativa, durante i lavori saranno affrontati nell’occasione questi temi specifici: lettura e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022 e relative deliberazioni; nomina del Consiglio di amministrazione e delibere conseguenti per il triennio 2023-2024-2025; nomina del Revisore contabile e delibere conseguenti, sempre per il triennio 2023-2024-2025; varie ed eventuali.