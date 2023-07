"Assediato dai cinghiali Ecco come sono costretto a difendere il raccolto"

Andare a dormire a notte fonda e alzarsi di nuovo prima dell’alba per salvare il raccolto. La letteratura mondiale è piena di idilliaci canti bucolici, ma nella vita di Mauro Paradisi, titolare dell’omonima azienda agricola di Colle, di idilliaco e bucolico c’è ben poco. "Sono costretto a fare questa vita, se si può chiamare così, per cercare di salvare il mio raccolto di grano, o quello che ne resta, dai cinghiali che lo saccheggiano giorno e notte – racconta cercando di nascondere la stanchezza e l’amarezza nel vedere semidistrutto il suo lavoro – Ancora il grano non è maturo, è il risultato sono campi devastati da questi animali largamente in soprannumero, che ne mangiano in grande quantità e quello che non mangiano lo distruggono al loro passaggio".

Paradisi passa giorni e notti cercando di allontanare i famelici ungulati come meglio può, ma gli strumenti di cui può disporre sono insufficienti perché i terreni sono grandi e gli animali numerosi. "Troppo numerosi, è una lotta impari impossibile da vincere con quel poco che si può fare – prosegue – Non posso più andare avanti così, i cinghiali stanno distruggendo tutto e chi mi paga i danni? Chi mi ripaga di tutto il lavoro fatto fino ad oggi? Chi mi rimborsa il gasolio per i mezzi agricoli? Se va bene, sarò rimborsato con più o meno 20 euro al quintale, somma ridicola che non coprirà nemmeno la metà del ricavato della farina".

Quello che davvero servirebbe a Paradisi e a tanti agricoltori nella sua situazione sono battute di caccia di selezione, ma organizzarle non è facile. "Proprio domani (oggi, ndr) ho un incontro con la polizia provinciale per questo motivo, spero di avere presto l’autorizzazione per organizzarne una come si deve. Al momento l’unica forma di caccia possibile è quella con un singolo cane ‘limiere’, inefficace in terreni coltivati".

Alessandro Vannetti