Aspettando Bright-Night. Da ’dance 2.0’ ai bronzi ritrovati. Inizia la kermesse della ricerca

Aspettando Bright-Night: oggi il primo della carrellata di eventi della notte dei ricercatori che culminerà nella giornata di venerdì al Santa Maria della Scala, con tutte le iniziative dei talenti dell’Università degli studi e della Stranieri.

Oggi alle 16 nel complesso San Niccolò l’installazione ’Dance here 2.0’, a cura del professor Antonio Rizzo, inviterà i passanti a danzare in uno spazio definito, con la musica che sarà selezionata dinamicamente in base a una stima dell’età e dello ’stile’ del partecipante, al suo passaggio attraverso una ’porta virtuale interattiva’. Alle 19 in Fortezza Medicea l’Alleanza territoriale Carbon Neutrality presenterà ’ConversAzioni Carbon Neutral’ con i professori Niccolò Scaffai e Stefano Bartolini.

Aspettando Bright, Unistrasi domani alle 17 a San Casciano Bagni attiverà un collegamento streaming tra gli archeologi dello scavo del Bagno Grande e la James Simons Galerie di Berlino, dove è in corso la mostra dedicata ai Bronzi e a seguire una visita guidata dell’area frutto degli scavi condotti tra il 2022 e il 2025.

Quindi venerdì, dalle 10 alle 13, la mattina sarà dedicata alle scuole medie e superiori, con più di 20 postazioni al Santa Maria della Scala che accoglieranno gli studenti con attività interattive, esperimenti e giochi. E Unistrasi proporrà dalle 9 alle 14.30 in piazza Rosselli il ‘villaggio linguistico’ popolato da 16 lingue e un festoso concerto dei Babel Nova.

Nel pomeriggio, dalle 15 e sempre nelle sale dell’antico ospedale, la classica Bright-Night con oltre 30 stand multidisciplinari; 14 talk in cui i ricercatori si confronteranno per 15 minuti con il pubblico su temi di attualità; una sala per gli ’Incontri con...’ alla scoperta di realtà universitarie; poi le passeggiate con la ricerca. In serata gran finale nella Chiesa Santissima Annunziata dove alle 19.30 si terrà il concerto del Siena Jazz, dal titolo ’inbetween’ e in Fortezza, alle 21.30, quello di The Foolz’.

Come appendice della Bright-Night, sabato sarà possibile visitare dalle 10 alle 17 il Siena Vaccine Science Centre presso GSK in via Fiorentina.