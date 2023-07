Asp, bilancio 2022 in rosso. Valgimigli: "Perdita lieve, abbiamo retto agli aumenti"

Siena, 24 luglio 2023 – L’Asp, l’Azienda servizi alla persona comunale che si occupa di case di riposo, mense, farmacie, ha chiuso il bilancio 2022 con una perdita di 53.835 euro. Il consiglio di amministrazione dell’ente ha approvato l’atto che ha fatto registrare un disavanzo e che, tra le altre voci, evidenzia un decremento di quasi un milione di euro del ’fondo per rischi e oneri’, passando da 1,4 milioni a 306mila euro. Tra i motivi principali della diminuzione di questa voce, i prelievi di 376mila per una sentenza definitiva su una causa di lavoro, 154mila euro e relativo azzeramento per il fondo oneri per il personale dipendente, la diminuzione di 448mila euro del fondo oneri rinnovi contrattuali servizi esternalizzati "in ragione dell’insussistenza di rischi legati ai contratti pregressi".

“Ci siamo trovati ad affrontare molte criticità, in particolare l’impennata imprevedibile delle spese per esempio su energia e derrate alimentari, sono contento del risultato ottenuto", spiega Mario Valgimigli, presidente in scadenza di mandato dopo l’approvazione del bilancio. Sull’ingente prelievo dal fondo rischi, Valgimigli osserva: "Certi numeri non avevano più significato perché legati a eventi specifici". Il rosso di bilancio preoccupa? "Direi che 53mila euro su un bilancio di 22 milioni non è un dato allarmante. Veniamo da anni di spese per la gestione Covid e da rette inalterate da anni. Su questo per il futuro credo che potrebbe essere aperta una riflessione".

Sul fronte delle singole voci, incrementano lievemente i ricavi dalle residenze, a quota 9,1 milioni di euro, e di oltre il dieci per cento quelli delle farmacie, nel 2022 a 7,3 milioni di euro.

Per quanto riguarda le spese, le utenze elettriche e del gas hanno fatto registrare un incremento di circa mezzo milione di euro. Dati significativi sui prodotti per la mensa centralizzata (l’aumento è stato del 25 per cento), più che raddoppiato il costo per personale da agenzie interinali nelle farmacie (da 129mila a 300mila euro, su cui "ha pesato il blocco dei concorsi", osserva Valgimigli), passa da 4,5 a 4,7 milioni di euro il costo per i servizi di socio assistenza in appalto.

Tra le voci dei costi della produzione, gli acquisti di beni sono saliti da 5,9 a 6,5 milioni di euro, gli acquisti di servizi da 6,7 a 7,8 milioni di euro. Il costo del personale dipendente e parasubordinato è cresciuto da 5 a 5,3 milioni di euro.