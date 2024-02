Asl sud est cantiere aperto. Grandi operazioni avviate

Da una parte il grande progetto di viale Sardegna, dall’altra il procedere dei lavori all’interno del San Niccolò. Gli interventi immobiliari dell’Asl Toscana sud est sono destinati, nel giro di qualche anno, a cambiare il volto dell’assistenza territoriale a Siena città e anche il quadro urbanistico, in particolare per ciò che succederà tra Pian d’Ovile e viale Sardegna.

La sede mai completata della Provincia prenderà finalmente forma, anche se al momento si prefigurano due diversi lotti di intervento. Con i primi 12 milioni di euro (fondi statali ex articolo 20 e risorse dell’Azienda) non sarà infatti possibile completare l’intera operazione di recupero, per cui servirebbero altri 4,5 milioni di euro, almeno secondo quando indicato nel documento. Si partirà quindi dai primi tre piani, contando poi di reperire le risorse per sistemare anche i due piani di parcheggio interrato (previsti in origine 122 posti) e completare la parte alta della struttura. Nel frattempo, sarà prevista un’area di sosta a raso nelle adiacenze della struttura, con la viabilità da sistemare in una zona particolarmente sensibile.

A trasferimento completato, l’immobile di Pian d’Ovile sarà ceduto dopo la trasformazione della destinazione d’uso a residenziale, per cui il Comune si è impegnato nell’accordo di programma istituzionale che ha dato il via libera all’operazione.

Al San Niccolò procedono invece le operazioni che porteranno a importanti ristrutturazioni. La Centrale operativa territoriale dovrebbe essere pronta a primavera nell’edificio Lodoli e sono in fase avanzata anche i lavori al reparto Kraepelin, che ospiterà il nuovo Centro di salute mentale adesso al Chiarugi. Sono poi ormai pronti a partire i lavori per il nuovo hospice e ospedale di comunità, con l’obiettivo 2026 da rispettare secondo quanto impongono i calendari Pnrr.

A quel punto buona parte dell’ex ospedale psichiatrico sarà recuperato, anche se resta ancora irrisolto il nodo del padiglione Connolly, il celebre panopticon per cui in passato si è tentata anche la strada di petizioni e appelli del Fai. Ma in ogni caso sarà già un grande passo avanti quello compiuto con i lavori già impostati. Come quello che, dopo oltre un decennio di abbandono e molte risorse sprecate, restituirà a una funzione pubblica quel palazzo vuoto in viale Sardegna.

Orlando Pacchiani