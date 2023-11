Asl, più servizi sanitari. Nuovi orari a Casole

Da lunedì il presidio sanitario di Casole d’Elsa avrà un nuovo orario di apertura che si affianca all’incremento del numero di prelievi ematici e alla possibilità di usufruire di sistemi di prenotazione multicanale. Le novità rientrano nella riorganizzazione delle attività distrettuali dell’Asl Toscana sud est. L’accesso ai prelievi e agli esami di laboratorio può essere prenotato, oltre che agli sportelli, sul portale zerocode.sanita.toscana.it o al Cup (0577 767676). Nella farmacie possono essere prenotati gli appuntamenti per le visite specialistiche allo sportello e al Cup telefonico. Prenotazioni anche online su uslsudest.toscana.it o con l’App Toscana Salute. Per il ritiro dei referti, oltre che allo sportello, può essere effettuato dall’App Toscana Salute, dal Fascicolo Sanitario elettronico e mediante il servizio referti@mail. Fra le novità anche l’offerta settimanale di posti per i prelievi del sangue che salgono a 50. I nuovi orari di apertura del distretto di Casole: martedì e venerdì dalle 7,30 alle 12; dalle 7,30 alle 10 prelievi ed esami; dalle 7,30 alle 12, ritiro referti; dalle 9,30 alle 12 prenotazioni, pagamenti e anagrafe sanitaria.