Asl in viale Sardegna, nuovo patto "Blindiamo il progetto da 19 milioni"

Ieri la firma dell’accordo di programma fra Asl e istituzioni territoriali (Regione, Provincia e Comune) per blindare l’operazione di viale Sardegna. Secondo il protocollo d’intesa, l’Asl Sud Est acquisterà dalla Provincia di Siena l’immobile che avrebbe dovuto ospitare la sede dell’amministrazione per farne l’hub della sanità territoriale, ovvero la nuova Casa della comunità e Centrale operativa; a sua volta l’Asl dismetterà il poliambulatorio di Pian d’Ovile; la Provincia investirà le nuove risorse sulle scuole e in particolare sull’ex caserma dei vigili del fuoco di viale Cavour che ospiterà l’istituto Biotecnologico del Monna Agnese. Il Comune di Siena, competente per l’urbanistica, interverrà con il cambio di destinazione d’uso: a servizi sanitari per l’immobile di viale Sardegna, a residenziale per pian d’Ovile e a istruzione per viale Cavour. Un’operazione, questa, da circa 19 milioni di euro: l’Asl ci metterà 12 milioni, fra acquisto (7,5 milioni) e primo lotto di lavori di adegiamento interno dell’immobile; dei quali, 4 milioni di euro sono preventivabili dall’alienazioone di pian d’Ovile, il resto da Regione (4 milioni) e dall’Articolo 20, ovvero fondi con cui lo Stato finanzia l’edilizia sanitaria.

In viale Sardegna l’Asl andrà a realizzare la Casa di Comunità Hub, con consultorio, Smia, ambulatori specialistici, assistenza domiciliare, Cup, collegamento con i servizi sociali, continuità assistenziale, diagnostica di base, presenza medica e infermieristica h24, ambulatori di medicina generale e pediatri.

L’Asl "si obbliga ad acquistare l’immobile di viale Sardegna entro 24 mesi – si legge nell’accordo firmato –, salvo approvazione del contributo ministeriale ex art. 20 proposto dalla Regione Toscana. Nel mentre, l’Asl si impegna ad effettuare l’approvazione del livello di progettazione per l’indizione della gara di esecuzione dei lavori". Ovvero l’accordo velocizza l’iter burocratico e consente all’Asl di partire con la progettazione e i bandi di gara, ma fatto salvo il finanziamento ministeriale per l’acquisto. La condizione posta è d’obbligo, quando "il Governo mette in forse lo stanziamento di un miliardo di fondi Pnrr alla Toscana - sottolinea il presidente della Regione Eugenio Giani -, un taglo del 30 per cento alla nostra sanità, grazie al quale avremmo dovuto portare a 77 le Case della comunità. Sono molto preoccupato per quella ventina non ancora approvate e aggiudicate".

E’ l’assessore regionale Simone Bezzini a spiegare che parte dei fondi Pnrr promessi alla sanità potrebbe essere convertito in finanziamento con il solito Articolo 20: "Un iter lungo e complesso - dice Bezzini –. Con questo accordo fra enti blindiamo l’operazione dandogli priorità: in sostanza andiamo a consentire ad Asl di progettare in casa della Provincia, ancora proprietaria dell’immobile. Tutti diventiamo garanti dell’operazione".

"Questo è un passo ulteriore verso la valorizzazione dell’immobile – sottolinea il dg Asl Antonio D’Urso, - che rappresenta per noi un investimento decisivo sul territorio senese. I nostri servizi saranno effettuati in una sede moderna, facilmente raggiungibile e con una maggiore qualità degli spazi rispetto a pian d’Ovile".

L’operazione viale Sardegna è partita da tempo: " La Provincia – sottolinea la vicepresidente Agnese Carletti – si è sempre battuta per il permanere della finalità pubblica dell’immobile di viale Sardegna. Le nuove risorse andranno all’ammodernamento dell’edilizia scolastica e alla ristrutturazione dell’ex caserma di viale Cavour per il Monna Agnese". Infine c’è il Comune di Siena, con il sindaco Nicoletta Fabio: "E’ un passaggio fondamentale per il futuro della città. Non un semplice accordo tra istituzioni, ma una riorganizzazione totale di servizi primari. La riqualificazione di questi immobili garantirà lo sviluppo strategico di aree limitrofe al centro storico, con netto miglioramento per i servizi al cittadino". Alla firma ha preso parte anche Giuseppe Gugliotti, presidente SdS, poi la consigliera regionale Anna Paris e i vertici Estar.

