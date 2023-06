Asl, ecco la nuova sanità territoriale Finanziamento da 17 milioni di euro

"Spenderemo tutte le risorse messe a disposizione e lo faremo nei tempi indicati. No alle scatole vuote, l’obiettivo è la presa in cura delle persone e non possiamo permetterci di sprecare nulla", dice Antonella Valeri, direttore amministrativo Asl Sud Est, illustrando investimenti per 16,7 milioni di euro destinati a ridisegnare la sanità territoriale nella provincia di Siena, grazie a fondi Pnrr. "I fondi europei carpiti dai nostri progetti - prosegue la direttrice Valeri – non sono arrivati, pertanto Asl anticiper° gli stanziamenti, facendo in modo che tutti i lavori partano fra ottobre e fine anno. Da qui al 2026 cambierà il mondo: la sanità territoriale senese garantirà la presa in cura a 360 gradi del paziente, congiuntamente con l’Azienda ospedaliera Senese".

I quasi 17 milioni di euro assegnati alla provincia sono suddivisi in circa 14milioni di interventi strutturali e 2,8 milioni di euro di acquisto di attrezzature elettromedicali.

I cantieri in partenza andranno a realizzare quelle strutture con cui si dispiegherà la nuova sanità sul territorio, come indicato dalla Regione Toscana: nel Senese saranno dunque realizzate 3 Centrali operative territoriali (Cot), con investimento di 518mila euro. Le Cot sono sorta di cabine di regia che coordinano la presa in carico del paziente fra distretti sanitari e sociosanitari, ospedali, medici di medicina generale e pediatri e la rete dell’emergenza-urgenza. In arrivo ci sono poi, sempre nel Senese, 6 Case della Comunità, sulle quali Asl investirà 10,4 milioni di euro di fondi Pnrr: sono quelle nuove strutture (hub e spoke) che riuniranno medici di famiglia, pediatri, infermieri e specialisti, in modo capillare sui territori, con presenza h24 e 7 giorni su 7. E infine 2,8 milioni di euro saranno investiti in un nuovo Ospedale di comunità, ovvero una struttura di ricovero breve (cure intermedie) destinate a pazienti fragili o che necessità di assistenza post ricovero.

Vediamo come si attuerà il quadro generale nelle varie zone distretto della provincia: alle opere della Zona Senese sono destinati 6,7 milioni di euro. La Cot di Siena nascerà dalla ristrutturazione (169mila euro di finanziamento) dell’ex padiglione Lodoli, di proprietà Asl, all’interno del complesso San Niccolò. Poi andranno in cantiere due Case della comunità: un hub a Montalcino, con restauro dell’edificio di proprietà, per 1,8 milioni di euro; e uno spoke a Rapolano Terme, che sarà costruito ex novo (1,9 milioni) in un terreno ceduto dal Comune tra i parcheggi e la Coop. Infine, grazie a 2,8 milioni di euro di fondi, sarà realizzato a Siena, nel padiglione Chiarugi del San Niccolò l’Ospedale di comunità; questo intervento, il primo scattato in Toscana nel settembre scorso, è integrato da 6,7 milioni di euro di finanziamenti regionali e statali.

In Val d’Elsa sono previsti cantieri per 3,5 milioni di euro: una Cot presso Campostaggia a Poggibonsi (269mila euro); le Case di comunità di Poggibonsi con ristrutturazione della sede in via della Costituzione (1,5 milioni) e una nuova edificazione a Colle val d’Elsa, in via Marco Polo (1,7 milioni).

Nella Zona distretto Valdichiana, Amiata e Valdorcia (3,5 milioni di fondi Pnrr) con ristrutturazione sarà fatta una Cot a Nottola; e ancora due Case della comunità, ad Abbadia San Salvatore (1,7 milioni) e a Chiusi con ristrutturazione dell’ex ospedale (1,7 milioni).

Per quanto riguarda le attrezzature elettromedicali, saranno acquistati un ecotomografo cardiologico e una risonanza magnetica per Campostaggia (785mila euro); altre 350 apparecchiature, destinate ai laboratori di sanità pubblica, saranno acquistati grazie a 2 milioni di euro di finanziamento dal Piano nazionale complementare; infine 3,5 milioni di euro investiti in attrezzature per tutte le Cot.

