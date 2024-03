Asl e Università insieme. Collaborazione scientifica contro le discriminazioni

Una collaborazione scientifica fra Università e Asl Sud Est per la realizzazione di attività di ricerca, studio, formazione e sensibilizzazione nel campo della lotta alla discriminazione e del Diversity, equity & inclusion management. L’accordo è stato sottoscritto ieri dal rettore Roberto Di Pietra e dal direttore generale Asl Antonio D’Urso, alla presenza delle presidentesse dei rispettivi Comitati Unici di garanzia per le pari opportunità, valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) Sonia Boldrini e Vittoria Doretti e della delegata del rettore per le Politiche di inclusione Alessandra Viviani.

Un accordo volto allo sviluppo della DE&I strategy, una visione gestionale che va oltre il concetto di pari opportunità e mira a promuovere il riconoscimento e la valorizzazione delle caratteristiche individuali all’interno dell’ente, in cui rispetto, inclusione e percorsi di equità possano massimizzare il potenziale di ogni persona: tra le iniziative comuni figurano la definizione del bilancio di genere, l’implementazione e il monitoraggio del Gender equality plan e delle linee guida sul linguaggio amministrativo inclusivo; e poi la definizione di azioni positive a livello istituzionale, attività di formazione ed iniziative culturali, promozione della certificazione di genere e presentazione di progetti di ricerca congiunti.

"Questo accordo consente di mettere a sistema una serie iniziative avviate nel corso degli anni per valorizzare le diversità e la lotta alle discriminazioni – sottolinea il rettore Roberto Di Pietra –. Lo sviluppo delle competenze individuali è presupposto per contribuire attivamente al miglioramento della nostra società". "Come Asl – aggiunge il dg Antonio D’Urso – sappiamo bene che le cose possono cambiare grazie a una svolta culturale, per questo ritengo che collaborare con l’Ateneo possa portare un beneficio alla comunità fatta di utenti e di lavoratori".

Promotori dell’iniziatva sono stati i Cug: "Questo accordo è già nei fatti, perché è da tempo che condividiamo un percorso comune – precisa Vittoria Doretti –. Crediamo nei valori che esprime e che unisce due mondi diversi. Renderà il nostro lavoro più stimolante e attrattivo". "La collaborazione – dicono le professoresse Viviani e Boldrini – consentirà di promuovere la parità di genere e il rispetto delle differenze all’interno delle nostre organizzazioni".