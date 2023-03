Asl e Scotte Spesa farmaceutica, una task force per contenerla

Lavoro di squadra per il governo della spesa farmaceutica: grazie a un accordo tra l’Aou senese e l’Asl Sud Est è attivata una task force interaziendale e multidisciplinare per la razionalizzazione della spesa farmaceutica, ovvero della spesa legata a farmaci ’passati’ o ai quali contribuisce il servizio sanitario nazionale.

"L’obiettivo – spiega la direttrice sanitaria dell’Aou Senese, Francesca De Marco - è riparmiare mantenendo qualità ed efficacia. La procedura consente di fornire ai singoli medici prescrittori un puntuale ed aggiornato grado di dettaglio circa le prescrizioni e le possibili diverse modalità di erogazione dei medicinali prescritti". "Questo lavoro a quattro mani – aggiunge la direttrice sanitaria dell’Asl, Simona Dei - consente ai nostri medici di confrontarsi fra di loro in una grande comunità professionale, garantendo un impegno economico attento delle risorse a disposizione, assicurando appropriate cure ai cittadini".

L’accordo coinvolge in primis le Farmacie delle due aziende sanitarie, nell’ambito prescrittivo specialistico ospedaliero e nella successiva erogazione delle prescrizioni specialistiche da parte delle strutture territoriali e, quindi, riguarda, gli specialisti ospedalieri e i farmacisti ospedalieri e territoriali delle due aziende. Le strategie da mettere in atto fanno essenzialmente perno sui principi della evidence based medicine, oltre che di documenti normativi internazionali, nazionali e regionali in materia di appropriatezza prescrittiva ed analisi costo-efficacia, e prevedono l’impiego, ove clinicamente possibile, di medicinali ’cost-saving’, cioè che consentano un risparmio dei costi, a parità di qualità ed efficacia, e l’analisi delle motivazioni per cui non è possibile utilizzare un farmaco non cost-saving.

Questo modello organizzativo è già operativo nel settore della Reumatologia e verrà esteso ad altre specialità. Verrà inoltre potenziato il punto Asl di distribuzione diretta dei farmaci per pazienti in dimissione all’interno delle Scotte, ampliando la tipologia di medicinali disponibili. I pazienti, muniti di specifica prescrizione rilasciata dallo specialista, possono ritirare i farmaci al punto di distribuzione dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18 e il sabato dalle 8.30 alle 14. Se la dimissione avviene nei giorni festivi o in orari di chiusura, saranno i professionisti del reparto a fornire i farmaci ai pazienti.