Asl, Dei lascia da lunedì. D’Urso: "Insieme abbiamo superato la grave crisi"

Simona Dei lascerà l’incarico di direttore sanitario dell’Asl Sud Est da lunedì prossimo per assumere il medesimo incarico all’Asl Centro. Al suo posto, come facente funzione, il direttore generale Antonio D’Urso ha nominato il dottor Roberto Turillazzi, attuale direttore dello staff della direzione sanitaria, per il tempo strettamente necessario alla nomina del nuovo ds.

"A nome mio e dell’Azienda voglio fare i migliori auguri alla dottoressa Dei – le parole del dg D’Urso -. Il mio è un apprezzamento sia professionale sia umano. L’ho scelta per due volte per essere la guida sanitaria e assieme abbiamo affrontato e superato una delle crisi più importanti della storia. Intanto faccio i migliori auguri di buon lavoro al dottor Turillazzi, che negli anni ha dimostrato abnegazione e capacità per ricoprire il ruolo per cui è stato nominato".

"Salutiamo un pezzo della storia sanitaria di questi territori – scrive Anaao Toscana –. L’ultimo decennio è stato caratterizzato da una complicata congiuntura economico-organizzativa e segnato dalla pandemia. Eppure, pur da posizioni differenti, abbiamo apprezzato in lei la tenacia e la competenza nel gestire un’azienda articolata come la Sud-Est, tra tagli economici e una notevole estensione territoriale, con molti presidi ospedalieri dislocati in sedi distanti e poco attrattive per i medici".

"La conoscenza maturata in un decennio dalla dottoressa Dei delle dinamiche di questo territorio, delle sue fragilità e potenzialità, la sua attenzione alle sollecitazioni provenienti dai professionisti saranno certo per noi una perdita non solo professionale", conclude la nota di Anaao Toscana.