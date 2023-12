"Asili, parco deturpato e troppi ritardi"

"Per posizionare il prefabbricato che dovrà contenere i due asili Ape Giramondo e Albero dei Sogni, nel parco Norma Cossetto di piazza Amendola, metà del prato verde è stato deturpato". È quanto afferma in una nota Giulia Mazzarelli, capogruppo Pd in consiglio comunale. Oltre alle "gettate di cemento", Mazzarelli cita anche il "quasi rudere della ex-piscina, più volte oggetto di atti vandalici".

Per l’esponente Pd, "il fatto che l’ubicazione nel parco possa garantire un giardino agli asili è positivo, però così l’unico parco verde al centro storico è stato per metà occupato" e c’è anche il rischio dovuti ai "lavori

evidentemente in ritardo, con il rischio che lo spostamento programmato per le vacanze di Natale possa slittare".