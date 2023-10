Asili ex Omni, parte lunedì il montaggio dei prefabbricati

Partono i lavori per il montaggio delle strutture prefabbricate nei giardini di via Amendola (parco di piazza d’Armi), che ospiteranno i bambini degli asili nido ’Ape Giramondo’ e ’Albero dei Sogni’ (ex Omni) di Siena. Le due strutture, situate in viale Vittorio Emanuele, saranno oggetto di riqualificazione funzionale, messa in sicurezza e adeguamento sismico, attraverso un progetto da 1,4 milioni, finanziato con il Pnrr. Il montaggio dei prefabbricati inizierà lunedì 30.

Saranno per questo chiusi gli accessi ai giardini da via Amendola, ma il parco giochi all’interno sarà comunque fruibile attraverso l’accesso dal parco Norma Cossetto. I prefabbricati ospiteranno gli asili di viale Vittorio Emanuele dal 7 gennaio: durante il periodo natalizio, gli uffici comunali provvederanno al trasloco nelle strutture mobili in modo da permettere ai bambini di entrare direttamente nei nuovi immobili, senza sospensione del servizio. Dal 7 gennaio sarà ripristinato l’accesso al parco anche da via Amendola. "Abbiamo individuato questa soluzione – spiega l’assessore ai servizi all’infanzia Lorenzo Loré – per limitare al massimo i disagi delle famiglie e dei bambini, utilizzando una struttura prefabbricata a poca distanza dalla sede originaria degli asili e rispettando le tempistiche per i finanziamenti ottenuti dal Pnrr".