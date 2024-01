Asfalto in brutte condizioni. Gli abitanti di via Senese chiedono soluzioni rapide

"Gli avvallamenti sull’asfalto restano un problema serio a Poggibonsi. Un problema che non riguarda solo le strade principali. Anche le traverse". Gli abitanti di via Senese e dintorni, attraverso il nostro giornale, chiedono ancora interventi determinanti all’amministrazione comunale di Poggibonsi, affinché siano eliminati al più presto i pericoli. L’ultima segnalazione in ordine cronologico, pervenuta a La Nazione, riguarda via Gracco Del Secco. Si nota una buca all’altezza del passaggio pedonale della stessa strada trasversale a senso unico di marcia che unisce le vie Senese e Sangallo. Un ostacolo non indifferente per le persone, si spiega, in un tragitto breve che comunque collega due arterie che corrono in parallelo e che sono, ognuna a suo modo, cruciali per la viabilità di Poggibonsi. In particolare nell’itinerario che dal centro conduce in direzione del polo scolastico di Calcinaia e, proseguendo, dell’ospedale di Campostaggia. "Nei giorni scorsi una signora che vive nella nostra stessa zona ha subìto delle conseguenze a livello fisico da una caduta proprio in via Gracco Del Secco. Una questione, la sicurezza sulle strade, che deve essere affrontata in modo risolutivo – affermano i residenti di via Senese – per eliminare ogni rischio a carico degli utenti della strada, si parli degli automobilisti come dei pedoni. Una situazione che, purtroppo, interessa da vicino più di un quartiere di Poggibonsi". Dal canto suo l’amministrazione locale ha annunciato e dato vita anche di recente a più di un piano per limitare i disagi dovuti ai dissesti del fondo stradale in varie aree di Poggibonsi. Per esempio da via Trento, nel tratto in prossimità di piazza Mazzini, a via del Ponte Nuovo, investendo fondi proprio dal bilancio comunale. Il particolare scenario, tuttavia, sembra ancora non smarrire del tutto di attualità. Almeno a giudicare dalle rimostranze degli ultimi giorni, da parte di quanti abitano nei paraggi di via Senese, e dagli eventi che hanno portato i residenti medesimi a rilevare ulteriori difficoltà nei tragitti quotidiani.