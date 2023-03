Asfaltatura in corso in viale Marconi

Fase conclusiva per la ristrutturazione del tratto di viale Marconi tra via Marmolada e via Borgaccio. Lunedì i lavori interesseranno la parte che va da via Borgaccio a via del Chianti e sarà necessario interrompere il traffico (con l’eccezione dei mezzi del trasporto pubblico locale e dei mezzi di soccorso ) per la durata delle operazioni, che si svolgeranno, tuttavia, nell’arco della giornata. Da via Borgaccio, come da apposita segnaletica, non sarà consentito svoltare a destra ma vi sarà deviazione obbligatoria a sinistra. A chi percorre l’Autopalio, per raggiungere la zona di via Marmolada e tutta l’area della Pancole e di Poggibonsi nord è consigliata l’uscita Poggibonsi Nord. I lavori in corso interessano complessivamente circa 175 metri di strada e hanno un costo di 125mila euro,