Asfaltano la strada Devono togliere le auto

Appena svegli, martedì, la chiamata inaspettata: "Dovete spostare le vostre auto, sono in corso i lavori di asfaltatura della strada, i mezzi saranno rimossi forzatamente". Sono rimasti di stucco alcuni degli abitanti di strada Maremmana, a Murlo, in tutto 30-40 persone.

"Nessuno ci aveva avvertito dell’inizio dell’intervento - ci segnalano -, non è stato messo nessun cartello se non dopo pranzo, quando già i lavori erano partiti. E mettendo come data dell’inizio il 17 luglio. Nella segnaletica anche la comunicazione che il divieto di sosta durerà fino al termine degli interventi. Fino a quando, quindi?". "Stiamo vivendo un grande disagio - proseguono gli abitanti -: siamo in una zona circondata da boschi e da pareti rocciose, non sappiamo dove posteggiare i nostri veicoli, come muoverci. Dobbiamo portarle a 3 chilometri di distanza, oppure lasciarle sui prati".

"Per chi esce dopo le 7, orario indicato come start quotidiano dell’intervento, è un vero problema. Anche se poi, in realtà, ieri mattina alle 8,30 ancora non c’era nussuno".

Proseguono i residenti di via Maremmana.

"Sicuramente l’intervento di asfaltatura porterà dei benefici - le loro parole -, ma ci hanno dato fastidio il mancato preavviso e anche il modo dispotico con cui ci è stato intimato di spostare le auto e quando abbiamo provato a contattare il Comune, o il numero da cui eravamo stati chiamati in precedenza non abbiamo ricevuto risposta".

Chiedono quindi informazioni, in particolare sulla data di fine lavori. "Sono venuto a conoscenza di quanto accaduto proprio da una abitante della Befa - ha spiegato il sindaco di Murlo Davide Ricci -: il mio numero ce l’hanno quasi tutti gli abitanti della zona e rispondo anche agli sconosciuti. E’ vero che c’è stato un ritardo nella comunicazione, che non è stata posta la segnaletica almeno un giorno prima, ma anche noi non eravamo a conoscenza che i lavori sarebbero partiti così rapidamente". "In ogni caso - ha chiuso il primo cittadino - rassicuro tutti che l’intervento non sarà di lunga durata e che presto potranno tornare alle loro abitudini quotidine".