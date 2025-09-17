Asciano, truffa telefonica di finti carabinieri

"Ci è stato segnalato da alcuni cittadini ascianesi che in questi minuti è in corso un tentativo di truffa in danno di persone sole e spesso anziane ad opera di sedicenti carabinieri", lancia l’allarme il Comune delle crete sul profilo social per raggiungere immediatamente il più alto numero di persone. E metterle in guardia.

la modalità è sedmpre la solita. O quasi. "Soggetti che, spacciandosi per appartenenti alle forze dell’ordine, hanno lo scopo di estorcere dati sensibili in prospettiva di potenziali truffe. ma le forze di di polizia – sottolinea il Comune – non richiedono mai ed in nessuna circostanza tali dati telefonicamente.

Rivolgiamo quindi un appello alla cittadinanza invitandola ad osservare alcuni accorgimenti: non dare riferimenti circa proprie abitudini, orari o qualsivoglia informazioni riguardo ai propri familiari ed amici.

Invitiamo inoltre tutti coloro che vengono contattati o avvicinati da sedicenti carabinieri a chiamare immediatamente il numero di emergenza gratuito 112. E’ importante evidenziare che nessuna richiesta sarà mai considerata dalle nostre forze dell’ordine superflua o inopportuna, anzi è sempre meglio una telefonata in più piuttosto che una in meno".