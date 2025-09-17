Scongiurare nuovi casi Biagi

Maurizio Sacconi
Scongiurare nuovi casi Biagi
Siena
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Meteo estate settembrinaGiornalista GazaVilla ArmaniSilvia ZizzoEx operaio GknElezioni Toscana
Acquista il giornale
CronacaAsciano, truffa telefonica di finti carabinieri
17 set 2025
REDAZIONE SIENA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Siena
  3. Cronaca
  4. Asciano, truffa telefonica di finti carabinieri

Asciano, truffa telefonica di finti carabinieri

"Ci è stato segnalato da alcuni cittadini ascianesi che in questi minuti è in corso un tentativo di truffa...

"Ci è stato segnalato da alcuni cittadini ascianesi che in questi minuti è in corso un tentativo di truffa in danno di persone sole e spesso anziane ad opera di sedicenti carabinieri", lancia l’allarme il Comune delle crete sul profilo social per raggiungere immediatamente il più alto numero di persone. E metterle in guardia.

la modalità è sedmpre la solita. O quasi. "Soggetti che, spacciandosi per appartenenti alle forze dell’ordine, hanno lo scopo di estorcere dati sensibili in prospettiva di potenziali truffe. ma le forze di di polizia – sottolinea il Comune – non richiedono mai ed in nessuna circostanza tali dati telefonicamente.

Rivolgiamo quindi un appello alla cittadinanza invitandola ad osservare alcuni accorgimenti: non dare riferimenti circa proprie abitudini, orari o qualsivoglia informazioni riguardo ai propri familiari ed amici.

Invitiamo inoltre tutti coloro che vengono contattati o avvicinati da sedicenti carabinieri a chiamare immediatamente il numero di emergenza gratuito 112. E’ importante evidenziare che nessuna richiesta sarà mai considerata dalle nostre forze dell’ordine superflua o inopportuna, anzi è sempre meglio una telefonata in più piuttosto che una in meno".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata