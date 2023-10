Asciano Sagra della ribollita

Giunta alla seconda edizione, la manifestazione ascianese della Sagra della ribollita all’insegna della genuinità delle tradizioni toscane registra nuovamente un grande successo di presenze, confermando l’entusiasmo dei partecipanti per l’evento e per le iniziative in programma da venerdì 6 a domenica 8. Era da tanto tempo che non si vedeva così tanta gente il sabato e la domenica. Il grazie del paese ai volontari della Pro Loco