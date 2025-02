Asciano, conto alla rovescia per le iniziative del Carnevale

L’attesa è finita, il Carnevale di Asciano 2025 sta per tornare, e quest’anno sarà un’edizione davvero speciale. La Pro Loco di Asciano è orgogliosa di annunciare la 50ª edizione di uno degli appuntamenti più attesi della tradizione locale. Tre domeniche, il 16 febbraio, il 23 febbraio e il 2 marzo, trasformeranno il centro storico di Asciano in un’esplosione di colori, musica e allegria per grandi e piccini.

L’edizione del 2025 si preannuncia spettacolare grazie a un programma ricco di eventi e ospiti d’eccezione, pronto a celebrare mezzo secolo di storia carnevalesca. Madrina del Carnevale sarà la talentuosa artista brasiliana Tatiane Gomes de Almeida, in arte Negreta Mia, che porterà tutta la sua energia e passione per il samba, conquistando il pubblico con le sue esibizioni coinvolgenti. Ad accompagnare l’intero evento ci sarà la brillante giornalista e conduttrice Elena Mannucci, che con entusiasmo e professionalità presenterà tutte le iniziative in calendario.