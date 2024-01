Ascensore: lavori in corso. Per la risalita del Baluardo qualcosa si sta muovendo

Ascensore: lavori in corso. È ancora possibile vedere gli operai a lavoro sia al Baluardo che in Via Vittorio Meoni, ovvero al tunnel della risalita colligiana. Tunnel che ha chiuso le porte, o per meglio scrivere, i suoi cancelli da svariati mesi. L’ordinanza che aveva ufficializzato la chiusura, infatti, risale al marzo 2021. Nel corso del tempo l’infrastruttura ha visto numerose operazioni di manutenzioni sia ordinarie che straordinarie, come degli interventi di prevenzione per la sicurezza, ma anche di modernizzazione delle due cabine ascensore. Quest’ultimo passo in avanti verso la riattivazione dell’impianto di risalita da Colle bassa al Castello, fermo da anni è confermato da un atto dell’Amministrazione comunale di alcune settimane fa. Il Comune, infatti, ha approvato il progetto ed affidato i lavori per la realizzazione degli impianti speciali come sistema di videosorveglianza, antintrusione, rivelazione degli incendi ed ‘Evac’ (impianto sonoro per diffondere automaticamente messaggi di emergenza con altoparlanti) e per la riqualificazione dell’intero impianto elettrico e di illuminazione della risalita. L’obiettivo generale rimane quello di è migliorare il comfort, la durata negli anni e l’affidabilità dell’impianto. Uno dei lavori di questi anni è stato molto complesso. I due ascensori, infatti, utilizzavano argani di vecchia concezione, definiti ‘con albero su tre punti di appoggio’, che, col tempo, potrebbero presentare delle fessurazioni all’interno della struttura stessa dell’albero e, probabilmente, giungere alla sua rottura causando un movimento incontrollato della cabina; l’unico modo di eliminare questo rischio è stato quello di sostituire l’attuale argano con uno di nuova generazione, senza i tre appoggi, miglioria che permette anche di anticipare opere per le varie revisioni. Tutti questi lavori sono necessari anche per l’ottenimento del collaudo per l’esercizio dell’impianto di risalita, da parte dell’ufficio ministeriale competente. La principale speranza da parte dei colligiani rimane quella che Colle alta e Colle bassa tornino ad essere collegate da questa fondamentale infrastruttura. Dopo i lavori si dovrà attendere l’iter burocratico per poter riutilizzare l’ascensore.

Lodovico Andreucci