Ascensore del Baluardo: si riparte. Conto alla rovescia per nuovi lavori

Altri lavori per l’impianto di risalita del Baluardo a Colle. A renderlo noto è il Vicesindaco con delega alle Opere pubbliche Stefano Nardi, che nello scorso consiglio comunale ha chiarito anche il motivo di alcuni ritardi nelle ultime lavorazioni. "Rispetto all’affidamento dei lavori a Schindler sono state eseguite tutte le lavorazioni tranne per un componente dell’impianto che non era arrivato nei termini, avuto qualche ritardo di consegna da parte dei fornitori – afferma il Vicesindaco – Quindi, il cantiere è rimasto sospeso per diverse settimane. Recentemente, Schindler è tornata ad operare sull’impianto ed avrà ancora delle giornate di lavoro per concludere. Poi si dovrà ottenere da Schindler una relazione dettagliata, dopodiché verrà trasmessa al responsabile dell’esercizio, insieme al collaudo delle lavorazioni già eseguite sulla struttura e tutto verrà trasmesso al competente ufficio del Ministero dell’Infrastrutture, Ustif (Ufficio speciale trasporti a impianti fissi), per ottenere l’autorizzazione alla riapertura". In questa occasione si è deciso, però, di fare ulteriori lavori. "Oltre a questo intervento è da ricordare che a fine dicembre sono stati affidati ulteriori lavori per l’impianto elettrico, di efficientamento dell’impianto di illuminazione interno, di videosorveglianza e tutte le misure anti-incendio – continua Stefano Nardi – Questi interventi devono ancora iniziare e partiranno dopo che Schindler avrà terminato. Alcune di queste lavorazioni non sono obbligatorie e non sono fondamentali per la riapertura, ma sono dei miglioramenti". "Si rende, però, necessario prima della riapertura eseguire la sostituzione dei due Ups (è un dispositivo d’emergenze per quadri, è in grado di alimentare un trasformatore per avviare il quadro in modalità d’emergenza), perché non sono più funzionanti – prosegue il Vicesindaco – Questo deve esser fatto assolutamente e deve essere anche ricertificato l’impianto elettrico presente. Queste parti saranno poi sottoposte alla verifica di Ustif, quindi, si è preferito farle in questo momento. Questa parte dei lavori è già pronta per partire, ma inizieranno solamente dopo che Schindler avrà concluso la sua parte". Si prosegue, quindi, nell’opera di risistemazione completa dell’ascensore di Colle ormai chiuso per lavori da svariati anni. "C’è tutta l’attenzione possibile – conclude Nardi – non solo per i turisti, ma anche per i cittadini. I disagi che ci sono, sono notevoli e creano dei problemi anche in termini di accessibilità, movimento della popolazione, non solo a chi frequenta la nostra città per scopi turistici". Lodovico Andreucci