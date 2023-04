Ascensore del Baluardo "Entro giugno riapertura"

"Contiamo di poter riaprire l’impianto entro il mese di giugno". Quando si tratta della risalita meccanizzata di Colle le sorprese sono dietro l’angolo e quando si ha a che fare con la burocrazia i tempi sono tutto fuorché certi, ma nessuna di queste è una buona ragione per impedire al sindaco Alessandro Donati di pronosticare la riapertura al pubblico degli ascensori che collegano le due pari della città, da via Meoni alla sommità del Baluardo, all’inizio della prossima estate, dopo un lunghissimo stop durato molti mesi.

"I lavori sono finiti – annuncia – Le nuove cerchiature in acciaio della gabbia ascensori sono state tutte installate e tutte le altre operazioni sono completate: ora si tratta solo di aspettare il collaudo e il rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte degli enti preposti. Ci vorrà un po’ di tempo e approfitteremo di questo periodo di attesa per una revisione generale dell’impianto per essere certi che tutto funzioni al meglio". Sono di queste ore, infatti, gli affidamenti da parte della giunta municipale degli incarichi ad imprese specializzate per la manutenzione dei tre ‘Ups’ di cui la risalita colligiana dispone (cioè le apparecchiature utilizzate per ovviare ad improvvise anomalie nella fornitura di energia elettrica, come cali di tensione o blackout) e per le verifiche di funzionamento dei sistemi di sicurezza, come freni e blocco di emergenza e usura di funi e carrucole, e degli impianti elettrici relativi a illuminazione, pulsantiere, allarme, suoni e comunicazione con l’esterno. "Finalmente – conclude il primo cittadino – si vede la luce in fondo al tunnel".