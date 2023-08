"Aru a Derna, Siena: troppi disagi per i residenti"

Non sono scomparsi con l’arrivo dell’estate e la città che si svuota di residenti, i problemi e i disagi registrati da chi vive nel quartiere Derna, che quotidianamente viene preso d’assalto dall’intenso traffico veicolare. A complicare le cose, la ricerca di parcheggio gratuito sia da parte di coloro che non abitano nel centro storico ma che nel cuore di Siena svolgono attività di lavoro e studio, sia da parte dei residenti proprietari di autovetture sprovviste di permesso per la zona Ztl. Di qui l’interrogazione in Consiglio comunale presentata dal consigliere del Pd Luca Micheli (foto). nell’atto si segnala un peggioramento della condizione dovuta alla costituzione della vicina Aru di Valli. "L’Aru di Valli è stata un’azione importante perchè ha alleviato i problemi dei residenti e adesso va fatto lo stesso a Derna – afferma Micheli –, dove proprio dall’istituzione dell’Aru di Valli è peggiorata la situazione, così come nella zona fuori Porta Pispini. Di solito si interviene per aree omogenee, perchè se lo facessimo anticipando Derna piuttosto che Porta Pispini, automaticamente il problema si moltiplicherebbe nella zona esclusa. Voglio capire quale è l’intenzione di questa amministrazione".

Il consigliere del Pd presenta anche una proposta per risolvere i problemi: costituire in modo organico Aree di Rilevanza Urbanistica in tutta la zona vicino alle mura cittadine tra Porta Romana e Porta Pispini. Un espediente però che di conseguenza si ripercuoterebbe negativamente sui lavoratori, gli studenti o i non residenti della zona che quotidianamente si recano in città.