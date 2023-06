Artigianato in Mostra, scoprire la tradizione della Valdichiana Senese

Paesaggi, eccellenze enogastronomiche ma anche mani d’oro capaci di modellare qualcosa di unico. Tra le ricchezze della Valdichiana ci sono anche loro, quegli artigiani che resistono, portano avanti le tradizioni, creano. E proprio loro sono i protagonisti del progetto Artigianato in Mostra, un sito internet (www.artigianatoinmostra.it), dove scoprire realtà affascinanti, uomini e donne che partendo dalla materia plasmano ceramica, fibra, legno, metallo, pietra, pelle, vetro, soffiando vita ad oggetti che trovano il loro valore aggiunto proprio nel savoir-faire artigianale. Coinvolti nove comuni della Valdichiana Senese, diciotto gli artigiani già presenti per un progetto in continuo divenire, destinato ad arricchirsi ulteriormente. Promosso dalla Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese, Artigianato in Mostra omaggia quei materiali che in Valdichiana sono di casa da sempre, basti pensare alla terracotta. Nel sito ci sono le schede delle attività e dei loro protagonisti con la storia, prodotti e servizi offerti, gli orari, le fotografie con gli oggetti realizzati. Informazioni che possono rivelarsi utili anche alla gente del territorio.

Un giro tra le pagine di Artigianato in mostra aiuta a trovare risposte e conoscere attività che sono un fiore all’occhiello in una zona dove, soprattutto nei centri più turistici, le botteghe di una volta hanno lasciato spazio a negozi che sembrano guardare più alle esigenze del turista, spesso e volentieri ’mordi e fuggi’. Chi tramanda storia, cultura e bellezza lascia invece un segno forte e fa vivere una esperienza autentica.

Luca Stefanucci