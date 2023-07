‘Arti avverse’, unione vincente di Vittori e Andreini

L’editoria senese è di regola conforme ad un sistema imperante, dove la politica correct impone di non uscire mai da certi canoni patriottici. A volte qualcosa sfugge e offre un nuovo percorso all’ispirazione e, in questo caso, all’unione di due autori, parte letteraria e illustrazioni. Si tratta di ‘Arti avverse’ scritte liriche di Michele Vittori con le opere di Tommaso Andreini. Edizioni Extempora: ci vuole il coraggio e l’estro di Francesca Paoli, debitamente ringraziata nella prefazione, per offrire alle stampe una pubblicazione finalmente mal collocabile, se non nella definizione di bugie avverse alla poesia che sposa l’immagine. Doppio senso: talvolta le liriche di Vittori inseguono il tratto di Andreini, a volte è il contrario, a volte sono distanti. Un libro svelto e anche per questo ci piace: gli autori nostrani vanno a peso, ci riempiono gli scaffali senza il minimo pudore. Qui si fa poesia con la velocità di un pronto pizza, ma si vola in alto: "il mondo ti frana in grembo", senza anestesia, per una città nuda, reale, eppure bella, senza nostalgici orpelli. Il libro che ci voleva: ma che lo comprate a fare se poi lo mettete accanto a certa roba assai senese? C’è caso che la notte, gli altri volumi si coalizzino per farlo sloggiare alla svelta.

Massimo Biliorsi