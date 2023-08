Artemio Franchi, la storia del calcio Epilogo fatale sulla strada delle Crete

Sono due le ricorrenze che si incontrano nell’evento di venerdì del Chigiana International Festival & Summer Academy 2023: il centenario delle attività concertistiche della Chigiana e il quarantesimo anniversario della scomparsa di Artemio Franchi. Un dirigente sportivo che ha contribuito senza dubbio a scrivere la storia del calcio italiano. Tanti gli incarichi ricoperti. Dirigente della Fiorentina, presidente della Figc, presidente della Uefa, vice presidente della Fifa, a lui si deve il Centro Tecnico di Coverciano, dove oggi ha sede anche la Fondazione che porta il suo nome.

"Questo splendido concerto è nel programma dell’Accademia Chigiana in collaborazione con la Fondazione Artemio Franchi – spiega Francesco Franchi, figlio di Artemio e presidente della Fondazione – che ha voluto contribuire al ritorno a Siena del maestro Piovani in occasione della celebrazione del quarantennale. La Fondazione è nata 38 anni fa nel ricordo del grande dirigente sportivo per promuovere una relazione sempre più forte tra sport e cultura. Questa serata di grande musica, davvero un momento magico di cultura, sarà l’occasione ideale per ricordare Artemio Franchi e la sua straordinaria competenza di uomo di sport".