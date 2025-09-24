’Arte nel Calice’ fa tappa a Siena. Brindisi in Fortezza con l’Enoteca

Siena si accende di vino e arte: tra le mura della Fortezza Medicea, il Rinascimento incontra il contemporaneo e il calice diventa tela. Degustazioni di vino, esposizione di artisti, presentazione di alcune delle location più importanti della Toscana.Tutto questo è ’Arte nel Calice’, seconda edizione della rassegna artistica ed enogastronomia organizzata da Unioncamere Toscana, Camera di commercio di Firenze, Siena-Arezzo e Toscana Nord-Ovest con Toscana Promozione Turistica, Vetrina Toscana, in collaborazione con Più Design group di Monica Bartalozzi e Ais.

Al centro del programma anche l’Enoteca di Siena presente nella rassegna culturale che unisce arte contemporanea e tradizione vinicola per promuovere gli artisti e far scoprire il territorio attraverso il vino e la cultura enologica. Gli artisti coinvolti presenteranno le loro opere negli scenari più singolari, il tutto accompagnato da degustazione e presentazione dei vini. Gli eventi saranno registrati e trasmessi su ’Curiosando in Toscana’ (Tv9Italia canale 13 del digitale terrestre e in streaming su www.tv9italia.com, e sul canale YouTube www.youtube.com/@CuriosandoInToscana). Parte stasera alle 23.10 e venerdì alle 14,20 vedremo la puntata su Villa Medicea di Lilliano e l’artista Giulia Gellini.

Prossima settimana è la volta di Siena nel cuore della Fortezza Medicea, all’Enoteca Italiana. Un contesto affascinante, che aggiunge valore storico e simbolico all’intera manifestazione, trasformando l’evento in un vero e proprio momento di celebrazione del patrimonio culturale locale.

Nei locali del bastione San Filippo, assieme alle oltre 30 opere dell’artista pistoiese Valerio Toninelli, saranno presentate, con l’apporto dei sommelier dell’Ais–delegazione di Siena, le produzioni dei più importanti consorzi senesi: Chianti Classico, Vino Nobile di Montepulciano, Brunello di Montalcino, del Chianti Colli Senesi, Vino Toscana, Vernaccia di San Gimignano e Consorzio Vino Orcia. Questa iniziativa si propone di valorizzare le eccellenze culturali ed enologiche del territorio toscano e con questa puntata in particolar modo senese, attraverso un connubio raffinato e originale che fonde la creatività dell’arte contemporanea con la tradizione secolare del vino. Un’occasione unica per riscoprire luoghi storici, sapori autentici e talenti artistici locali in un’atmosfera suggestiva ed evocativa.

