’Arte e vino’, l’asta di undici Lions Club

Arte e vino si incontrano per un bel progetto. Si chiama "Ars et Vinum" e vede in prima fila undici Lions Club del territorio senese ed aretino, trovando la collaborazione di importanti cantine e di artisti per una iniziativa che fa del bene. Domani al Resort Poggio Paradiso a Torrita di Siena ci sarà un’asta di beneficenza il cui ricavato sarà devoluto a due importanti realtà: all’associazione ’Durante e dopo di noi’ di Chiusi che si occupa di aiutare soggetti fragili, prioritariamente in condizioni di disabilità fisica, psichica e sensoriale e al Servizio cani guida Lions che ha sede a Limbiate dove vengono addestrati i cani per divenire poi guide per persone ipovedenti e non vedenti, rappresentando così un aiuto fondamentale per loro.

Rispetto alla prima edizione i lotti sono aumentati così come gli artisti che hanno sposato la solidarietà. Ogni lotto che andrà in asta è composto da un’opera d’arte, creata nelle varie tecniche, e due bottiglie di vino con etichetta unica nel suo genere, in quanto riproduce l’opera d’arte. Le bottiglie saranno poi consegnate in un cofanetto ad hoc Dal Brunello di Montalcino, al Chianti Classico passando per il Vino Nobile di Montepulciano, sono solo alcuni dei tanti vini pregiati presenti all’asta che inizierà alle ore 16 e si svolgerà sia in presenza che online.

Questi i Lions Club organizzatori: Montalcino Valli d’Arbia e d’Orcia, Montalcino La Fortezza, Valdichiana i Chiari, Chiusi, Chianciano Terme, Cortona Valdichiana Host, Siena, Siena Torre di Mezzo, Chianti, San Gimignano via Francigena, Valdelsa.

L.S.