Arte e sanità: contatto. Ecco l’opera di Ligama

Quando l’arte e il mondo della sanità si incontrano nel racconto della salute e della cura. Inaugurato all’ospedale di Campostaggia ‘Grandi Gesti’, il nuovo murale dell’artista Ligama. La grande opera è stata realizzata sul lungo muro del corridoio di ingresso all’ospedale di Poggibonsi. "Ora si attraverserà quel corridoio in maniera più gradevole – sottolinea il critico d’arte, Fabio Migliorati - l’arte è una traccia di libertà. Come se sulla parete ci fosse una finestra". L’iniziativa è stata promossa dall’Azienda Usl Toscana Sud Est e fa parte del progetto "Arte che cura" del distretto Lions Club Toscana e finanziato dal Lions Club Valdelsa. In collaborazione con le aziende, Icet, Fonderie Valdelsane, Pizzirani e Marzini. "Ricordo – ha detto Fabio Cantini, presidente Lions locale – che il nostro club ha contribuito anche alla realizzazione dell’opera del Maestro Marco Borgianni che si trova al termine del corridoio". "L’arte è importante nel processo di guarigione dei pazienti e favorisce la riduzione del dolore – spiega Lucia Grazia Campanile, direttrice Campostaggia - All’ingresso dell’ospedale, durante l’emergenza sanitaria, c’era il check point. Trasformare una parete in un’opera d’arte, equivale anche a siglare la fine della pandemia". Ligama ha vinto il bando a cui hanno partecipato 26 artisti. "Il progetto "Arte che cura" – aggiunge Fabio Cantini - si riferisce al fatto che un artista con la sua opera possa influenzare sullo stato d’animo di coloro che entrando a Campostaggia, vengano presi in cura e seguiti nel loro percorso sanitario con attenzione e professionalità".

Fabrizio Calabrese