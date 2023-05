’Art on the bus’ L’autobus diviene una galleria viaggiante

Gallerie d’arte in movimento: è il senso del progetto ’Gallery – art on the bus’ di Autolinee Toscane che darà la possibilità ad artisti emergenti di mettere in mostra i loro progetti sul bus per un mese. Le opere saranno esposte in formato A4, quello dei ’pendini’ che vengono affissi ai corrimani interni. Sul fronte verrà ospitata l’opera e sul retro il concept del progetto, i contatti e il link alle pagine web dell’autore. Ogni artista che vorrà partecipare dovrà compilare il form sul sito At indicando l’ambito artistico di interesse, caricando le opere che intende esporre e scegliendo il bacino dove vorrebbe essere esposto.