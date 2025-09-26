"Ars Lucis" videomapping in scena. Luci e colori sulla Torre del Mangia

Il sipario dei Rinnovati si apre sull’undicesima edizione del Siena Awards. Oggi alle 15 vanno in scena i Sipa Talks, l’appuntamento con i protagonisti del festival internazionale delle fotografia e delle arti grafiche, che incontrano il pubblico, raccontano la loro storia e il loro mestiere. A inaugurare il programma, sarà Esther Horvath, che racconterà le storie delle donne ricercatrici che sfidano il gelo e i confini culturali per contribuire alla scienza. Seguirà Ami Vitale, celebre fotografa e regista, che parte dalle ferite della guerra per approdare alle storie di resilienza. Alle 16 si svolgerà la tavola rotonda intitolata ‘La fotografia nel cuore della crisi’ moderata da Sarah Leen, che vedrà confrontarsi fotoreporter di primo piano come Jabin Botsford, Salwan Georges, Ziv Koren, Adrees Latif e Christopher Occhicone. Alle 17 sarà possibile assistere alla proiezione di ‘Humus – Where Talent Germinates’, con un episodio dedicato a Steve Winter, fotografo naturalista di fama internazionale. La proiezione sarà seguita da un’intervista dal vivo condotta da Kathy Moran, già vicedirettrice della fotografia di National Geographic. Si proseguirà con Pascal Maitre, che ripercorrerà una carriera lunga oltre quarant’anni, e a chiudere sarà Muhammed Muheisen, due volte premio Pulitzer, che racconterà vent’anni trascorsi nei teatri di guerra e nei campi profughi. Alle 21.130 l’appuntamento che vedrà protagonista Steve McCurry, affiancato da Gianluca Gazzoli. Un’occasione unica per scoprire i segreti che si celano dietro le sue immagini più iconiche, raccontate attraverso lo sguardo e la sensibilità di chi ha fatto della fotografia un’arte universale.

Alle 21 inizierà ‘Ars Lucis’, il videomapping realizzato in onore del 700esimo anniversario della costruzione della Torre del Mangia che proietterà sulla stessa Torre e su Palazzo Pubblico una composizione tra gli affreschi di Ambrogio Lorenzetti e una selezione delle fotografie premiate ai concorsi del Siena Awards 2025. Le proiezioni proseguiranno poi ripartendo ogni 30 minuti, fino alle 24, così anche domani e domenica. La direzione artistica di questo evento è curata da Marco Boarino, regista di grandi eventi internazionali, fra cui la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, ad accompagnare le immagini sarà la colonna sonora firmata da John Metcalfe, compositore che ha collaborato tra gli altri con Coldplay, Blur e Peter Gabriel.