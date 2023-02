Arrivano i ristori per Bellavista

Arrivano finalmente i ristori per le attività penalizzate dalla chiusura del ponte di Bellavista, inagibile da più di un anno per problemi di stabilità. Sono otto i commercianti di Staggia e Bellavista che hanno visto accogliere la loro domanda dal Comune di Poggibonsi. Riceveranno un contributo regionale a copertura del danno economico provocato dall’‘off limits’ del viadotto sulla linea ferroviaria Siena-Firenze. La commissione tecnica incaricata di valutare la regolarità delle domande e stabilire la somma da assegnare alle varie attività era presieduta da Sabina Conforti per il Comune e ne facevano parte anche Fabio Cambi, Marco Rossi, responsabili rispettivamente di Confcommercio e Confesercenti Poggibonsi, e un altro rappresentante dell’amministrazione comunale: l’architetto Vito Disabato, dirigente del Settore Gestione e Pianificazione del Territorio (nonché Responsabile dello Sportello Unico delle Attività Produttive.