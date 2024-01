Arrivano due nuovi bus extraurbani. Più collegamenti tra Siena e la provincia

Entrano in servizio due nuovi bus extraurbani sul territorio senese. Si tratta di due mezzi da 12 metri che fanno parte del costante percorso di rinnovamento di tutta la flotta di Autolinee Toscane. Continuano quindi gli investimenti per rinnovare il parco mezzi da parte del gestore del Tpl della Toscana su tutto il territorio regionale, andando così a sostituire mezzi più vecchi e meno performanti. Dal 1° gennaio a oggi sono già arrivati 29 nuovi bus su tutto il territorio toscano, quindi in una media di oltre 1,5 al giorno. "Con l’arrivo di questi nuovi bus – commenta il presidente di Autolinee Toscane, Gianni Bechelli – salgono a 37 i mezzi nuovi che sono arrivati nell’area senese dall’inizio della nuova gestione, ovvero da novembre 2021. E’ una risposta concreta per svecchiare il parco mezzi ereditato, frutto della programmazione e del nostro piano di investimenti che per Siena e la sua provincia prevede, entro la fine di questo anno, l’arrivo di ulteriori circa 60 nuovi mezzi, metà urbani e metà extraurbani, così da garantire un importante abbassamento dell’età media del parco circolante. L’anno chiave sarà poi il 2025: arriveranno 700 nuovi autobus su tutto il territorio regionale".