Arriva ’La città dei lettori’ Fa tappa a Poggibonsi il festival di letteratura

di Fabrizio Calabrese

Poggibonsi diventa ’La città dei lettori’, titolo della nota manifestazione che giunge per la prima volta nel capoluogo valdelsano. Un festival diffuso che ogni anno catalizza autori, illustratori, traduttori e curatori di primo piano. Una due giorni in programma domani e venerdì 16 tra Accabì Burresi e Cassero della Fortezza, con presentazioni e incontri con i protagonisti della letteratura contemporanea.

Tra i nomi Igiaba Scego, Paolo Malaguti, Simona Vinci e Carmen Verde. "Leggere cambia tutto" è il messaggio che accompagna l’evento sin dalla nascita e che quest’anno, in occasione del centenario di Italo Calvino, si intreccerà ad un percorso legato al tema della fiaba. Un progetto a cura di Associazione Wimbledon aps per la direzione di Gabriele Ametrano.

Il via domani all’Accabì con la presentazione, alle 18 di ’Cassandra a Mogadiscio’ (Bompiani), ultimo romanzo di Igiaba Scego che dialogherà con Maria Giorgetti. Nata in Italia da genitori somali, l’autrice rilegge la propria vita in un’opera che è al tempo stesso lettera a una giovane nipote, resoconto storico, genealogia familiare e laboratorio alchemico.

Si prosegue venerdì nella Piazza d’Armi del Cassero. Alle 17,30 Carmen Verde, selezionata quest’anno per il Premio Strega, racconterà il suo romanzo d’esordio ’Una minima infelicità’ (Neri Pozza) affiancata da Valentina Serafini di Olivia libreria bistrot. Alle 18,15 tocca alla lectio di Simona Vinci sui Fratelli Grimm a partire dal saggio ’Mai più sola nel bosco’ (Marsilio Editori), di una delle più importanti autrici italiane di oggi, con la curatela di Gabriele Ametrano. Conclusione alle 19 con Paolo Malaguti, che in dialogo con il direttore del festival introdurrà al pubblico ’Piero fa la Merica’ (Einaudi): la narrazione, attraverso gli occhi di un bambino, dell’epopea degli italiani nelle Americhe. "Siamo lieti – spiega Nicola Berti, assessore alla cultura del Comune - di ospitare per la prima volta questa bella manifestazione che si inserisce in un lavoro che coinvolge tante realtà cittadine, impegnate in una attività costante di valorizzazione della lettura come strumento di crescita individuale e collettiva. Ringraziamo La città dei lettori e La Scintilla per aver promosso l’evento che vede partecipi i gruppi di lettura presenti a Poggibonsi e la nostra biblioteca".