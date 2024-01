Arriva il mago delle bolle. Cafaggi in Sala Maggiore

Arriva a Poggibonsi il mago delle bolle, Michele Cafaggi che apre la XXVIII rassegna di Teatro a Merenda con ‘Sonosolo bolle di sapone’. Oggi alle 16 nella Sala Maggiore del Teatro Politeama, dove prende il via la storica rassegna dedicata ai più piccoli e alle famiglie a cura di Timbre. Si tratta di uno spettacolo rappresentato per la prima volta in Toscana, rivolto a tutti che può divertire grandi e piccoli dai 3 ai 100 anni. Michele Cafaggi è stato il primo artista in Italia a creare uno spettacolo intero dedicato alle bolle di sapone.

Fabrizio Calabrese