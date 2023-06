Arriva il battesimo fra i campioni Giomarelli ospite d’onore a Genova

di Anna Duchini

Superare nuovi limiti e sfruttare il vento per correre sull’acqua sempre più veloce: ecco la forza di Niccolò Giomarelli, giovanissimo campione di vela, ospite d’onore a Genova in occasione dell’arrivo dell’ epica regata, Ocean Race. Per lui una passarella virtuale di onde increspate dalla brezza marina per diventare per un giorno fra i protagonisti dell’Ocean live Park e cioè l’olimpo della vela mondiale. La città della storica e gloriosa Repubblica marinara, definita Superba per la sua ricchezza e bellezza, accoglie dal 24 giugno al 2 luglio l’evento più esclusivo dell’anno: l’ultima tappa di The Ocean Race. Una grande festa pronta ad ospitare e coinvolgere tutti con un ricco programma tra le regate veliche, gli appuntamenti all’Ocean Live Park.

Per la prima volta arriverà in Italia un evento che porterà almeno 200.000 visitatori nella capitale ligure per sognare le sfide impossibili. Il chiancianese Niccolò Giomarelli sarà ospite della kermesse per vedere e testare le soluzioni più innovative in termini di oceano e di sostenibilità, perché la kermesse sportiva ha un fine e valori completamente radicati nella battaglia di tutela del mare. Per lui giornate speciali ed un battesimo fra i grandi campioni. Vicecampione mondiale, campione italiano Open skiff Niccolò, che naviga fin da piccolo anche grazie ad una passione ereditata dal nonno, classe 2007, veste i colori del club velico di Castiglione del lago ed è abituato a sfidare atleti provenienti da tutto il mondo.

Dal 1973 The Ocean Race ha rappresentato la sfida più dura per un team e un’avventura senza pari. Per oltre 40 anni ha avuto un richiamo quasi mitico per alcuni dei più grandi velisti del mondo ed è stata il campo dove le leggende della vela si sono messe a confronto. Nel Waterfront di Levante, l’ex Fiera di Genova ridisegnata da Renzo Piano, verrà ospitato appunto l’Ocean Live Park dove approderanno le imbarcazioni protagoniste della regata transoceanica più dura al mondo definita l’Everest della Vela.

Quest’anno The Ocean Race celebra il suo 50º anniversario, annoverando anche alcune imbarcazioni ’Legends’ come New Zealand Endeavour e Rolly Go, per celebrare questa data storica. Saranno presenti, per l’occasione, i due progetti Academy di punta della Federazione: la Foil e la Para Sailing. La Next Generation Foil Academy powered by Luna Rossa rappresenta l’eccellenza nella vela volante che con le sue barche sarà una presenza importante alle prossime Olimpiadi di Parigi 2024.