Arriva il bando per tre anni di concessione

Il Comune di Siena individuerà, tramite procedura pubblica, un soggetto economico interessato alla concessione dal 2024 al 2026 dell’area esterna del bastione San Domenico e della corte interna della Fortezza Medicea, finalizzata alla valorizzazione degli spazi attraverso la realizzazione di un calendario di eventi culturali e di intrattenimento durante il periodo estivo, per un periodo compreso tra maggio e ottobre e non inferiore a 90 giorni. Questo l’atto di indirizzo approvato ieri, su proposta dell’assessore al commercio Vanna Giunti, dalla giunta

Gli operatori dovranno produrre un progetto culturale di alto valore artistico e sociale, coinvolgendo il contesto locale e nazionale.

Negli spazi in concessione potranno essere realizzate, esclusivamente in occasione degli eventi, postazioni per la somministrazione accessoria temporanea di alimenti e bevande a cura del soggetto organizzatore. I partecipanti alla procedura pubblica dovranno produrre un progetto di allestimento degli spazi esterni. Dovrà, inoltre, essere garantita I’esecuzione di tutti gli eventi approvati dal Comune con diversi e separati atti: dal cinema estivo a Palio a canestro. Il soggetto interessato alla gestione dovrà assicurare la valorizzazione culturale, ma anche la sostenibilità nell’utilizzo degli spazi della Fortezza, non solo dal punto di vista ambientale, ma anche come massima inclusione delle realtà locali operanti nel settore culturale, nonché della promozione dei prodotti del territorio.

La concessione avverrà a fronte del pagamento di un canone e avrà luogo per tre anni, tenendo conto che per il 2026 potranno sopraggiungere delle modifiche a causa dei lavori di ristrutturazione della Fortezza.